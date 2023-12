Polonia | Morawiecki affronta il voto di fiducia alla Camera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In, il primo ministro ad interim Mateuszildiè tuttavia destinato a fallire. Donald Tusk, che ha guidato un’ampia coalizione di opposizione alle elezioni, è pronta a prendere in mano la guida del governo polacco.ildiÈ atteso per oggi

Altre News in Rete:

Perché due mesi dopo le elezioni la Polonia non ha ancora un nuovo governo

Sotto accusa c'è proprio, ritenuto colpevole, insieme al suo governo, di non aver tutelato gli interessi dellae di non essersi impegnato attivamente a trovare una soluzioni in ...

Si avvicina il ritorno di Donald Tusk alla guida della Polonia EURACTIV Italia

Polonia: Morawiecki giura da premier - Politica Agenzia ANSA

Czym jest expose i wotum zaufania Konstytucyjne terminy zwiazane z powolaniem nowego rzadu

W poniedzialek, 11 grudnia, Sejm podejmie próbe wybrania nowego rzadu. Premier Mateusz Morawiecki wyglosi tego dnia expose, po którym nastapi glosowanie nad wotum zaufania dla powolanego przez niego ...

POLONIA. L’Euroscettico PiS chiede aiuto alla BCE contro Tusk

Ma poiché la nuova maggioranza non ha abbastanza seggi in parlamento per processare il presidente Andrzej Duda o il primo ministro uscente Mateusz Morawiecki ... si oppone all’adozione dell’euro in ...