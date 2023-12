Polizze assicurative | Rc auto vola | ad ottobre aumenti del 7 | 9%

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ail prezzo medio delle assicurazioni per la responsabilità civile sulleè risultato pari a 388 euro, in aumento del 7,9% su base annua in termini nominali mentre in termini reali l'aumento è del 6,2%. Lo riferisce l'Ivass in base ai dati dell'indagine sui prezzi effettivi per l'r.c.sui contratti sottoscritti nell'scorso. L'rità di vigilanza precisa che il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 239 euro, stabile su base annua. Il premio medio effettivo risulta più elevato al Centro (424 euro) e al Sud (413 euro), mentre risultano ampiamente diffuse le clausole di guida esperta (63,6%) e risarcimento in forma specifica (27,2%).