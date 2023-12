Polesine PR | Gaetano Mistura e la lezione di storia del grande fiume

Altre News in Rete:

Eremita del Po, Paolo Pannie il suo tormentato rapporto con il Grande Fiume (diMistura) Tanti anni fa, ormai, nel 1960, furono pubblicati su alcuni numeri della Gazzetta di Parma ...

Quando si parla di Gaetano Mistura, ex sindaco, per più legislature, del vecchio Comune di Zibello è necessario togliersi il cappello, come si suol dire, e stare in silenzio ...

In Polesine calano le imprese locali ma salgono quelle condotte da immigrati: sono ormai un decimo del totale

ROVIGO - A contrastare il calo delle imprese c’è l’aumento del numero delle attività nelle mani di imprenditori nati all’estero. In Polesine, il numero ...