'Conte ha dato disponibilità': boomerang Juventus, apertura definitiva

'Conte ha dato disponibilità', il tecnico leccese sta valutando diverse proposte. E non ha detto no allo storico club. Quando ritorna in pista Antonio Conte Èdomanda che si pongono in tanti. L'allenatore salentino, cercato ad ottobre dal Napoli, ha risposto picche ad Aurelio De Laurentiis, preferendo continuare a godersi la famiglia. Quella, al momento,...

Pioli, una vittoria a Newcastle per tenersi stretto il Milan. Altrimenti … Pianeta Milan

Pioli e il Milan si aggrappano a Leao per un miracolo Champions Sport Mediaset

Milan: Pioli verso l’esonero, c’è già il doppio sostituto – TS

Ci saranno dei cambi importanti in casa Milan che riguardano anche l'addio di Stefano Pioli pronto ad essere esonerato per un nuovo allenatore. Perché la decisione arriverà in tempi brevissimi ...

"Napoli faticherà ad andare in Champions": quella che sembrava una Cassanata ora è realtà

"Dico una cosa forte questa sera, che è una mia sensazione. Io dico che quest’anno il Napoli farà fatica ad entrare tra le prime quattro" ...