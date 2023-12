Picchiata dal fidanzato in albergo | 35enne mette fine a mesi di calci | morsi e schiaffi

(Di lunedì 11 dicembre 2023)inapprofitta di un momento di distrazione delubriaco e manda un messaggio al padre che a sua volta avverte i carabinieri: evitato il peggio a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un 39enne, nella stanza di un hotel di località Varcaturo trovata sporca di sangue. La donna era a terra: sul suo volto i segni delle percosse . I...

Tragedia evitata a Varcaturo, nel comune di Giugliano in Campania. La ragazza è riuscita a chiamare il padre che ha avvisato i carabinierifidanzato in una stanza d'albergo, è riuscita a chiedere aiuto al padre che ha avvisato i carabinieri che sono riusciti ad arrivare in tempo evitando una tragedia. E' accaduto ieri ...

