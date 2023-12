Picchia la compagna in albergo e cerca di soffocarla con un cuscino | arrestato 39enne

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Salvata dalla violenza del compagno grazie a un messaggio inviato in un momento di distrazione. È accaduto in undi Licola, in provincia di Napoli, dove una 35enne ha subito un brutale pestaggio dal compagno di 39 anni. A soccorrerla sono stati i carabinieri hanno trovato la donna ricoperta di lividi e graffi sul volto, con macchie di sangue sul letto e a terra mentre l’uomo è stato portato in carcere. Ildovrà rispondere di maltrattamenti. La vittima lo aveva già denunciato tre volte, decidendo però di proseguire la relazione, durata un anno e mezzo. L’ultimo episodio è avvenuto ieri in una stanza dell’di Licola, dopo che l’uomo aveva bevuto. Secondo quanto riporta Repubblica, ha chiuso la porta a chiave tentando di soffocare lacon un. Quando lei ha ...