Piazza Affari | gli stipendi dei manager volano | +17% Mike Manley | Montipò e Tronchetti Provera sul podio

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Un anno da ricordare per numerosi dirigenti e imprenditori diche hanno contribuito alla crescita delle aziende che gestiscono. Questo è quanto riportato dal Corriere della Sera. Al vertice della classifica si trova, che nel 2022 ha ricevuto un compenso lordo di 51,18 milioni di euro da Stellantis, facendolo diventare il toppiù remunerato tra le società quotate in Borsa. Il suo caso è unico perché questa somma include un risarcimento per la mancata conferma alla guida del gruppo dopo la fusione tra Fca, da cui è uscito nel 2021, e Psa. Segui sutaliani.it