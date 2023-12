(Di lunedì 11 dicembre 2023) Palermo, 11 dic. (Adnkronos) - "Ladi magistrati nelleantimafia può essere fronteggiata con l' accorpando delle”. È la proposta del magistrato Gaetano, sostituto procuratore generale a Caltanissetta, emersa nel corso della presentazione del suo libro “Meglio Separate - Un'inedita prospettiva sulla separazione delle carriere in magistratura” ad Avola. All'evento, organizzato dall'Associazione Avolesi nel mondo e moderato da Corrado Gisarella, hanno preso parte il sostituto procuratore generale di Catania Tony Nicastro, la professoressa Grazia Maria Schirinà (presidente dell'associazione) e Umberto Confalonieri. Nel corso del dibattito si è affrontato il tema della separazione delle carriere ma anche gli altri argomenti toccati dal libro. In particolare ...

Altre News in Rete:

Pg Bono: "Carenza pm in Dda Accorpare Procure piccole"

"Ladi magistrati nelle procure antimafia può essere fronteggiata con l' accorpando delle piccole procure'. È la proposta del magistrato Gaetano, sostituto procuratore generale a ...

Pg Bono: "Carenza pm in Dda Accorpare Procure piccole" Adnkronos

Gianni Morandi, 79 anni e non sentirli: corsetta per festeggiare il compleanno Ilikepuglia

Pg Bono: "Carenza pm in Dda Accorpare Procure piccole"

'La carenza di magistrati nelle procure antimafia può essere fronteggiata con l’ accorpando delle piccole procure”. È la proposta del magistrato Gaetano Bono, sostituto procuratore generale a Caltanis ...

Integratori, come e quando prenderli

Per quanto riguarda gli integratori pensati per ristabilire i livelli di sali minerali in estate, l’ideale è discioglierli in una bottiglietta e berli durante la giornata, in modo da averne un apporto ...