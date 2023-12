Perché Irini è il riferimento per la sicurezza europea nel Mediterraneo

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Di fronte a una situazione geopolitica sempre più complessa, la cooperazione resta “la strada migliore verso la pace e la prosperità per tutti”, così ha detto il contrammiraglio italiano Stefano Turchetto, comandante dell’operazione aeronavale EuNavFor Med “”, durante la 12esima edizione di “Shared Awareness and De-confliction in the Mediterranean” (Shade Med), conferenza di due giorni organizzata il 6 e il 7 dicembre a Palazzo Guidoni del Segretariato generale della difesa/Direzione nazionale degli armamenti, all’interno della base aeronautica di Centocelle, a Roma. Il tema dell’evento quest’anno è stato “Gestire insieme le sfide comuni nel”. Ed “insieme” diventa la parola chiave. “Dall’edizione dello scorso anno la situazione geopolitica, già difficile, si è fatta più complessa. La guerra russo-ucraina, la destabilizzazione del ...