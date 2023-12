Perché 1 donna su 3 sviluppa problemi di salute duraturi dopo il parto

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ogni anno unasu tre soffre didiil: a rivelarlo è un nuovo studio scientifico pubblicato su The Lancet, il quale svela che 40 milioni di donne a livello globale sperimentano diversi tipi di malessere nei mesi o anni successivi al. Le problematiche variano dal male nella parte bassa della schiena (32% delle donne), al dolore durante i rapporti sessuali (35%), all’incontinenza (dall’8 al 31%), alla depressione (11%-17%). Alcune poi dichiarano di sperimentare ansia (9% to 24%), paura del(dal 6% al 15%) e infertilità secondaria (11%). Il problema, secondo lo studio, è però che molte di queste manifestazioni non sono riconosciute o non sono adeguatamente trattate: “La limitazione delle cure post-natali alle sei settimane ...