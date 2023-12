Per ridurre la stretta sulle pensioni dei medici il governo falcia il finanziamento del Servizio sanitario Ma a babbo morto | tagli dal 2033

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La mezza marcia indietro decisa dalrispetto alladi alcune categorie di dipendenti e in particolare die infermieri ridurrà di 9,1 miliardi i risparmi netti attesi per lo Stato dalla revisione delle loro aliquote di rendimento. Che nella prima versione della manovra ammontavano a oltre 21 miliardi di qui al 2043 e ora si fermano a 12. Come trovare le coperture? Posto che i maggiori costi si materializzeranno oltre la fine dell’attuale legislatura, concentrandosi anzi dopo quella successiva, ilMeloni ha evidentemente pensato di lasciare la patata bollente nelle mani di chi verrà dopo. Prevedendo a partire dalcrescenti aldel...