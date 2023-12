Per i bimbi massacrati a Gaza | la politica nostrana riaffermi l’articolo 11 della Costituzione | “L’Italia ripudia la guerra”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’avvocato Laura Gargano sul massacro che ogni giorno da oltre due mesi vede vittimee famiglie palestinesi. Egregio Direttore. Le scrivo perchè profondamente turbata dalle notizie ben riassunte dal titolo di testa de l’Avvenire di oggi 10 dicembre 2023 il quale recita “Apocalisse”. Trattasi di un quotidiano che ha come editore la Conferenza Episcopale Italiana, che non mi pare possa essere in odore di radicalismo, antisemitismo, e tantomeno filoislamismo. Avvenire riporta il grido di un popolo innocente prossimo allo sterminio orribile ed inutile. Poiché non uno dei bambini e delle famiglie di civili massacrate paga colpe sue. Mi pare urgente, in questa Seconda domenica di Avvento rimarcare allora il valore supremoPace. La sceltaPace infatti non è un ...