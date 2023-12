“Per gli amici” | l’album ritrovato di Ivan Graziani | uscirà il 26 gennaio 2024

(Di lunedì 11 dicembre 2023) NOVAFELTRIA – “Non so dirvi la mia felicità nel potervi finalmente annunciare questo lavoro dove ho messo cuore e anima per farvi riascoltare la voce di papà. A distanza di 30 anni,torna con uno straordinario album di inediti, “Per gli”, in uscita il 26per l’etichetta Numero Uno/Sony Music”. Ne dà notizia sui suoi canali social il cantautore Filippo, figlio di. “Per gli” comprenderà otto canzoni ritrovate, grazie al lavoro della famiglia, e prodotte dallo stesso Filippo, distribuite dalla storica etichetta discografica Numero 1, con cui l’artista teramano aveva pubblicato il suo primo album. E’ già possibile presalvare e preordinare l’attesissimo disco qui: ...

