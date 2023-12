Pensioni | bollette | sicurezza | la Manovra entra nel vivo Come cambia il Ponte

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Entrerà oggi nell'esame, da parte della commissione Bilancio del Senato, della legge di Bilancio per il 2024. L'obiettivo è di portare il provvedimento, nell'Aula di palazzo Madama, lunedì prossimo 18 dicembre, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo. Ritardi permettendo, il provvedimento dovrebbe essere approvato dall'emiciclo del Senato entro venerdì 22 dicembre per poi passare alla Camera, dove il via libera definitivo dovrebbe avvenire subito dopo Natale, entro il 30 dicembre al massimo, per scongiurare il rischio dell'esercizio provvisorio di bilancio. Oggi è atteso l'ultimo dei quattro emendamenti dell'esecutivo allaeconomico-finanziaria, dedicato ad investimenti ed infrastrutture, in particolare modo alla realizzazione delsullo Stretto di Messina, con una diversa suddivisione dei costi, ...