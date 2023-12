Pensiero del giorno – Claudio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Continuando nel mio lavoro d’introspezione e di diffusione, volevo condividere il ricordo di un altro mentore che, oltre alla regista, ha influenzato la mia giovinezza. Era un ragazzo che conobbi all’età di sedici anni. Con i miei fratelli mi ero recata in Toscana, nei pressi di Grosseto, per trascorrere quindici giorni di vacanza. Si era in luglio ed era la prima volta che mi allontanavo da casa. Fu per invito di alcuni capi-scout di mio fratello più piccolo che avemmo l’opportunità di raggiungere il campeggio di Punta Ala. A tutta prima mi sentii persa, senza riferimenti, ma poi iniziai ad apprezzare la cordiale compagnia e l’opportunità di essere senza controlli familiari. Com’è nel mio carattere trepidante, avevo paura di tutto e, in quei quindici giorni, combinai diversi pasticci. In seguito io, mia sorella e una ragazza scout facemmo conoscenza con un gruppo di amici che ...