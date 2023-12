Pensando al de-risking Usa | Corea del Sud e India creano un’altra linea strategica

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 dicembre 2023)del Sud e Stati Uniti avvieranno un dialogo tecnologico trilaterale informale nel primo trimestre del 2024 in risposta ai rapidi progressi della Cina nelle tecnologie critiche nell’Indo Pacifico. La decisione è stata presa durante l’appuntamento inaugurale del Next Generation Critical & Emerging Technologies Dialogue, tenutosi venerdì scorso a Seul tra funzionari locali e americani. “Tenere consultazioni guidate dal Consiglio di sicurezza nazionale e dall’Ufficio per la sicurezza nazionale con partner like-minded sulle tecnologie critiche ed emergenti, anche attraverso il lancio di un dialogo tecnologico trilaterale informale con l’nel primo trimestre del 2024”, è uno degli obiettivi inseriti dallo statement della Casa Bianca dopo l’incontro. Una fontena fa notare che l‘elemento di ...