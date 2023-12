Pellegatti punge l’Inter | «Milan finito? Altri hanno festeggiato per una Coppa Italia!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nonostante l’ennesima caduta stagionale delCarlocrede ancora nella stagione rossonera. Nelvento su Radio 24 non manca la frecciatina nei confronti del. INVERSIONE – Carlodifende il suoma guarda anche in casa e nel passato del. Così il giornalista ospite della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”: «Stagione finita per il? Calma!da altre parti quando vincevano unaItalia e la reputavano una stagione positiva. Se dovessimo vincerlo noi sarebbe un mezzo fallimento. In questo momento mi sembra di essere in una situazione particolare. Nel caso in cui ilandasse in Europa League e ...