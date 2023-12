Pavard | allenamento in solitaria Due possibilità per il rientro – Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le condizioni di Benjaminmigliorano a vista d’occhio. Oggi il difensore dell’Inter si è allenato ancora ad Appiano Gentile, è vicinissimo il suoper Matteo Barzaghi da Sky Sport.– Benjaminquesta mattina ad Appiano Gentile si è allenato da solo in campo dietro proprio quello in cui giocavano i compagni in gruppo. Il difensore francese non sarà ovviamente disponibile per la partita di Champions League contro la Real Sociedad, ma si avvicina alalmeno tra i convocati. Simone Inzaghi lo ha confermato, anche le sensazioni di Matteo Barzaghi sono le stesse. Ci sono dueper: convocazione con la Lazio allo Stadio Olimpico o con il Bologna in Coppa Italia settimana prossima al Giuseppe Meazza. Inter-News - Ultime ...