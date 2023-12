Pattinaggio di figura | sostituire i giudici con l’Intelligenza Artificiale eliminerebbe le sviste?

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L’esito della competizione delle coppie di artistico della Finale di Grand Prix didiha destato parecchie perplessità fra più di un addetto ai lavori. Sara Conti e Niccolò Macii si sono ritrovati in seconda posizione a causa di una svista all’interno del pannello tecnico, poiché non tutti isi sono accorti di un errore della coppia tedesca Minerva-Fabienne Hase/Nikita Volodin sul triplo salchow lanciato. Così, il binomio teutonico si è imposto con un vantaggio di soli 55 centesimi di punto su quello italiano. Un distacco ben inferiore alla penalizzazione che avrebbe dovuto essere apportata a chi si è trovato, letteralmente “per grazia ricevuta”, al primo posto. Una “grazia” inconsapevole, sia chiaro, ma pur sempre tangibile. Sono situazioni che capitano, anche se non dovrebbero, e continueranno a ripetersi. ...