Patrick Zaki canta Yesterday e la dedica a tutti i prigionieri politici – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il karaoke reporter di Radio Rock Dejan Cetnikovic ha intercettatoe gli ha fattore l’evergreen dei Beatleshato la canzone «a». L’esecuzione non è intonatissima, come testimonia il, ma alla finelaaiche aspettano di ascoltare la loro canzone preferita alla radio e che sono in galera «per aver espresso le loro opinioni». Leggi anche:da Fazio chiarisce la sua posizione su Gaza: «Subito un cessate il fuoco, bisogna lavorare per la pace» La Lega presenta un’interrogazione a Meloni su: ...