Parigi 2024 | l' Italia del volley alla Nation League per la qualificazione

Leggi su agi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AGI - L'della pvolo maschile e femminile deve ancora qualificarsi per le Olimpiadi di. La federazione internazionale ha definito sedi e date dei gironi dellaballche il prossimo anno sarà fondamentale perché assegnerà gli ultimi punti del ranking mondiale che verrà preso in considerazione per assegnare i restanti pass per i Giochi olimpici (5 per gli uomini e 5 per le donne). Come nella tipicità dellaball, le Nazioni ruoteranno nei tre gironi della prima fase. Le nazionali femminili scenderanno in campo dal 14 al 19 maggio. Nel primo girone le azzurre del neo direttore tecnico Julio Velasco giocheranno ad Antalya, mentre dal 28 maggio al 2 giugno ...