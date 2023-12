Parigi 2024 | Dobrynska dopo il sì del CIO agli atleti russi | “Fa rabbia | ma boicottare sarebbe una cattiva idea”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Ho appreso la decisione durante la riunione del Consiglio del World Athletics a Monaco. Tutte le federazioni hanno fatto il possibili per convincere il Cio. Il problema è che tutti gliprofessionisti ina sono legati a strutture militari implicate nell’invasione in Ucraina. Provo un misto di collera e tristezza”. A parlare, a proposito della decisione del CIO di far partecipare gliai Giochi disotto bandiera neutrale, è l’ucraina Nataliya, oro olimpico nell’heptathlon nel 2008, in un’intervista rilasciata a Le Parisien. “Ne ho parlato personalmente anche con il presidente del Cio, Thomas Bach, ed ho sentito la sua reticenza: ho visto paura nei suoi occhi, sapeva di difendere una decisione potenzialmente ingiusta. Avrebbe potuto fare di più ...