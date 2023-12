Papa Francesco | “In Italia cagnolini al posto dei figli | la denatalità mi preoccupa”

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Laè uno dei problemi del nostro Paese, che ha certamente radici profonde e complesse.ha lanciato nuovamente l’allarme: “A meil problema della poca natalità qui in, non fanno”. Un problema che secondo il Pontefice sarebbe acuito dalla tendenza delle coppie a trattaree gatti come fossero dei neonati, riservando loro il medesimoall’interno del nucleo familiare. “Isono aldei”, ha aggiunto Bergoglio. “Una terra dove mancano i, a me”, ha dichiarato il Pontefice, aggiungendo: “Pensate questo: la responsabilità che glini hanno nel fare ...