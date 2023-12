Papà Cecchettin e il dolore trasformato in impegno civile

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 11 dicembre 2023) I maligni avranno pensato all’ennesimo scoop di Fabio Fazio , utile per cavalcare gli ascolti. Per gli indignati di professione è stato un atto di narcisismo. Ma la presenza di Ginoa Che tempo che fa, ci è apparsa come la modalità con la quale un padre ha sublimato unperenne per la morte della figlia e lo hain, perché non debba accadere ad altre....