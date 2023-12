Paolo Camilli | “Io vittima di shaming” | poi svela cosa pensa dei giudici di Drag Race

Leggi su biccy

(Di lunedì 11 dicembre 2023)un po’ di tempo fa ha rilasciato una lunga intervista a Cosmpolitan dove ha parlato del suo percorso di psicoterapia, dei suoi traumi e diItalia, reality che lo vede nel panel dei. “Ho attraversato diverse ‘’ fra cui il bodyperché ero paffutello e il bullismo che a quei tempi non aveva questo nome e lo si viveva come un passaggio della crescita. C’era uno stato di allerta che dovevo mantenere sempre alto. Quando ho preso consapevolezza di essere omosessuale provavo disagio: eravamo nell’età della sperimentazione ma io cercavo di nascondermi. È stato faticoso e aggiungo che l’aver subitonon vuol dire che involontariamente non l’abbia fatto anch’io ad altri, come forma di difesa. Non avevamo gli ...