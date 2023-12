Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a Natale insieme | il retroscena

(Di lunedì 11 dicembre 2023)hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio. Tra i due volti noti del panorama Mediaset l’amore si è esaurito, ma non il rispetto e l’affetto reciproco maturato negli anni. Per questo, anche ai due ex coniugi sarannoal resto della famiglia. Ecco come trascorreranno le feste. Mentre è ripresa da qualche settimana la messa in onda di Ciao Darwin,, oltre a collaborare sul fronte televisivo pare che vadano d’accordo anche su quello privato. I due ex coniugi, infatti, trascorrerannole festività del, lo ha fatto sapere l’ex opinionista del GF Vip....

Altre News in Rete:

Paolo Bonolis è uno dei presentatori più pagati in tv, il suo compenso è da capogiro

Il conduttore più amato della televisione italiana Ce ne sono diversi ma di certoè fra i primi in classifica. Così come per quanto riguarda il compenso. Il conduttore risulta essere dalle ultime ricerche, il più pagato in assoluto, superando addirittura la cifra di ...

Bonolis-Bruganelli e qualche segnale sospetto: gatta ci cova tra i due ex Spetteguless

Sonia Bruganelli, l'annuncio dolcissimo: riguarda Paolo Bonolis theWise Magazine

Cento eccellenze italiane a Montecitorio

Da Prof. Giorgio Calabrese a chef Paolo Celli, passando per Inalpi, il marchigiano Daniele Bartocci (King of Pizza) e Acqua Smeraldina. Sono loro tra le 100 storie di successo per la serata di gala de ...

“Comprerai le scarpe al mercato”: Sonia Bruganelli, per l’ex di Bonolis è un massacro | Dopo il divorzio finisce così

Sonia Bruganelli massacrata: ancora una volta la ex moglie di Paolo Bonolis finisce nel caos. La previsione su cosa accadrà dopo il divorzio.