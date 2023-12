Paola Ferrari | “C’è gran differenza fra essere buoni ed essere buonisti”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 11 dicembre 2023) «II maschilismo si combatte non accettando scorciatoie» La Verità, di Giulia Cazzaniga, pag. 17 Dopo le rivelazioni su Rai i di Belen Rodriguez a proposito di Stefano Di Martino,ha scritto «di getto» su instagram che «ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa». La giornalista, già conduttrice della Domenica Sportiva e di 90° Minuto, oltre che dei principali eventi calcistici nostrani per la Rai, ci racconta che con ilsmo ha chiuso da tempo. E pure che sull’esser donna, oggi, si rischia di far molta confusione. Ma non è che un po’ ci ha preso gusto, nel fare arrabbiare le donne del piccolo schermo? «Sono forse un po’ impulsiva, spontanea, ecco. Ma le assicuro che molte colleghe quando faccio certe esternazioni poco politically correct poi mi scrivono in privato che la pensano uguale ma ...