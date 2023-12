Pallone d’Oro africano | vince Osimhen | «Premio prestigioso Grazie ai compagni e ai tifosi» VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Victorè il giocatoredell’anno ai CAF Awards 2023. Iltorna in Nigeria dopo 24 anni, l’ultimo fu Nwankwo Kanu. La punta del Napoli, che aveva già vinto nel 2015 come miglior giovane, è presente questa sera a Marrakech per ritirare il. Victorwins the 2023 CAF Mens Player of the year. Full speech #CAFAwards2023 pic.twitter.com/q84T50Qp1v — ????? Mansah (@mansah as) December 11, 2023 La sfida era con Hakimi e Salah, maè stato l’unico tra i tre a presentarsi alla premiazione. Come on Victor! That’s Ma Boy! #CAFAwards2023 pic.twitter.com/kaQBTccbpl — CAF (@CAF Online) December 11, 2023 Queste le parole dell’attaccante del Napoli ricevendo il: «Sono contento di aver vinto questospeciale. ...