Pallone d’Oro africano | Osimhen unico finalista presente LIVE

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il calciatore del Napoli Victorsi trova a Marrakech, in Marocco, dove in questi minuti sta avvenendo la cerimonia di premiazione dei CAF Awards 2023.. Èanche Maurizio Micheli alla cerimonia. Dopo il discorso di apertura del presidente della CAF Patrice Motsep si procede con l’assegnazione dei premi And he is here!!!@victor9 is here .#CAFAwards2023 #DestinationMorocco2025 pic.twitter.com/UE7IO8DM3e — Adepoju Tobi Samuel (@OgaNlaMedia) December 11, 2023 L'articolo ilNapolista.