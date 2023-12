Pallanuoto | mercoledì test match contro gli Usa per il Setterosa

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Per ilsono due gli obiettivi nel mirino: i campionati europei a Eindhoven dal 5 al 13 gennaio e i campionati del mondo a Doha dal 3 al 18 febbraio. Per preparare il doppio impegno, la Nazionale di Carlo Silipo rimarrà fino al 22 dicembre al Centro Federale di Ostia, dove fino al 16 dicembre si allenerà assieme alla rappresentativa statunitense.13 dicembre alle 19.00 è prevista la partita ufficiale tra Italia e USA,a 20 giorni dalla partenza delle azzurre per l’Olanda. Sabato 16 dicembre alle 20.00 si giocherà una seconda partita amichevole a chiusura degli allenamenti. Queste le azzurre convocate in collegiale: Silvia Avegno (Matarò), Sofia Giustini (Sabadell), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Trieste), Carlotta Meggiato (Plebiscito Padova), Roberta ...