(Di lunedì 11 dicembre 2023) Equilibrio, questo sconosciuto. Fino al minuto 94 di-Palermo tra i tifosi c'era già chi pensava in grande, dimenticandosi di...

Altre News in Rete:

Palermomania: e meno male che c'erano Sinner e Bagnaia...

... per chi era lì sul campo che a fine partita ha lasciato partire qualche fischiocurva) lo spettacolo è stato tutt'altro che appagante, soddisfacente, confortante . Un pò come le dichiarazioni ...

Cina, nuovo allarme sanitario: bambini colpiti da una polmonite misteriosa Palermomania.it

''Le ricette della mia vita'' di Giusina Battaglia Palermomania.it

Palermomania: dalla Champions alla retrocessione, tutto accade nel recupero a Parma

Equilibrio, questo sconosciuto. Fino al minuto 94 di Parma-Palermo tra i tifosi c'era già chi pensava in grande, dimenticandosi di colpo tutto. Di colpo, Corini era il miglior allenatore del mondo. Di ...

''Il buio delle tre'' del regista siciliano Vladimir Di Prima

In libreria “ Il buio delle tre ” del regista siciliano Vladimir Di Prima. Non è un’opera a tinte rosa, e neppure gialle o nere come oramai impone il mercato. Quello di Di Prima è un romanzo-denuncia ...