Pagamento stipendi per questa categoria di lavoro | le date di accredito del mese di dicembre

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 11 dicembre 2023)o insegnanti2023, ecco lesul calendario per la sua erogazione che, questo, è anticipata rispetto al solito. Buone notizie per gli insegnanti, in vista della fine dell’anno. Infatti il loroo disarà pagato in anticipo rispetto al consueto, ovvero anteriormente rispetto all’inizio delle vacanze natalizie e per una somma maggiore.o insegnanti2023, le(Informazione Oggi)Ricordiamo infatti che perdi dipendenti pubblici il calendario ordinario delle retribuzioni va da gennaio a novembre, con la precisazione secondo cui la dodicesima mensilità sarà erogata non nella stessa data per tutti, ma con delle lievi differenze a ...