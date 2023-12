Ostia “si tinge” di rosa | stagione fortunata per i fenicotteri

(Di lunedì 11 dicembre 2023), 11 dicembre 2023- Alla Lipu diè stata unadi tutto rispetto:lunga e. Se già da tempo si raccontava positivamente di come il centro Lipu, situato all’Idroscalo del Municipio X, riqualificasse, dandole nuovo lustro, una zona tristemente nota come luogo degradato dell’omicidio Pasolini, ora la super colonia difa di nuovo parlare del centro naturalistico. I primidellaerano stati avvistati l’undici ottobre: il primo nucleo era costituito da sette esemplari che, nel giro di una giornata, era più che raddoppiato, arrivando a contare diciotto. L’aveva comunicato lo stesso centro tramite le pagine social; l’oasi alla foce del Tevere ...

