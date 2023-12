Osimhen può esultare | ha appena avverato uno dei suoi sogni

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ci siamo: la CAF, massimo organo calcistico africano, ha reso noti i vincitori nel corso della cerimonia tenutasi in Marocco. La SSC Napoli ha ricevuto riconoscimenti da ogni dove a seguito della scorsa stagione. Il terzo scudetto della città partenopea, atteso da 33 anni, è stato celebrato da tutti gli addetti ai lavori, estasiati dal lavoro di Luciano Spalletti e iragazzi, in grado di coniugare un calcio tanto bello quanto concreto, incantando in Italia ed Europa. Tra i mattatori assoluti dell’annata 2023 – 2024 ci sono stati senza dubbio Kvaratskhelia e Victor, i due tenori partenopei che hanno inciso in maniera netta sul tricolore attraverso i loro goal ed assist. Timbri che hanno permesso al nigeriano di vincere il titolo di capocannoniere e al georgiano, arrivato come sconosciuto in Serie A, addirittura il premio di miglior ...