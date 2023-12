(Di lunedì 11 dicembre 2023) Victorin volo per il Marocco. La decisione deldi dare il via libera alla sua stella per andare a ritirare il Pallone d'orono sorprende un po' tutti: la scoperta al...

Altre News in Rete:

Cosa ha cercato l'Italia su Google nel 2023 Ce lo dice "Un Anno di Ricerche"

PERCHE... La guerra in Israele e Gaza Iacchetti conduce da casa Si festeggia il Ferragosto Faziola Rai Edoardo è stato squalificatoporta la mascherina La Juve ha perso 15 punti Si ...

Clamoroso Osimhen, lascia Napoli prima della partita decisiva in Champions: è a Marrakech Fanpage.it

Osimhen lascia Napoli e vola in Africa: e domani c'è la sfida decisiva con il Braga ilmattino.it

Mazzarri e i dubbi su Osimhen: "Domani parleremo, voglio capire se partirà dall'inizio"

Il tecnico alla vigilia della gara del Napoli con il Braga lascia aperti diversi scenari sull'attaccante che oggi è volato in Marocco per il Pallone d'oro africano ...

Osimhen lascia Napoli e vola in Africa: e domani c'è la sfida decisiva con il Braga

Victor Osimhen in volo per il Marocco. La decisione del Napoli di dare il via libera alla sua stella per andare a ritirare il Pallone d'oro africano sorprende un po' tutti: la scoperta al momento in ...