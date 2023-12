Osimhen in Marocco con Micheli | le ultime di Sky su Napoli-Braga

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 11 dicembre 2023)vola inconil Pallone d’Oro Africano alla vigilia didi Champions League. Ledi Sky Sport. L’attaccante delVictorè volato inper partecipare alla cerimonia del Pallone d’Oro Africano 2023, ma sarà in campo domani contro ilin Champions League. Lo ha confermato l’inviato di Sky Sport Francesco Modugno, che ha anche anticipato le possibili scelte di Mazzarri per la sfida decisiva.inper il Pallone d’Oro Africano Victorè, è volato questa mattina in, a Marrakech, dove si terrà la cerimonia di assegnazione del pallone d’Oro africano. Con lui c’è ...