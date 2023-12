Orrore nel Casertano | il cadavere di una donna trovato in un baule

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Giallo nel, a Mondragone, dove ildi unaConcetta Infante, 77 anni, è statochiuso in un. A fare la macabra scoperta la figlia dellache sarebbe morta da almeno un mese. Mondragone, ildi unain unin camera da letto Il corpo della pensionata era in avanzato stato di decomposizione, contenuto nelnella camera da letto dell’abitazione a Mondragone dove laviveva sola con l’altra figlia. Ilnella camera della madre sarebbe stato inoltre sigillato con del nastro adesivo. La casa era invasa da un forte odore. Disposta l’autopsia Sul posto sono intervenuti i ...

