Ordine | «Il Milan è in un vicolo cieco | nemmeno Ibrahimovic può risolvere la situazione»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ilè la grande incognita di questa parte di stagione. Pioli deve fare i conti con gli innumerevoli infortuni che hanno decimato la squadra e mercoledì sera c’è lo scontro Champions che determina l’eliminazione o meno dei rossoneri dalla Champions. Pioli deve sperare nella vittoria del Borussia contro il Psg e vincere contro il Newcastle in Inghilterra. Ma ladi oggi è figlia anche degli errori della dirigenza del club. Ne scrive Francosul Giornale: “Poi c’è un altro peccato originale che ha sospinto ildentro il. Ed è la mancanza di una governance con esperienza calcistica. Chi è in grado a casadi adottare provvedimenti drastici per una crisi del genere? Non certo Furlani che è esperto di finanza, non certo Moncada che ...