Oltre 13mila multe in due mesi | l' autovelox killer che non lascia scampo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Cittadini furiosi a Settimo Torinese (Torino) a causa dell'installato sulla Strada Statale 11: "Sembra quasi che abbiano voluto far quadrare i conti che erano in rosso"

Settimo Torinese, l'autovelox nascosto da 13mila multe in due mesi

Quasi 13mila multe in due mesi: sono questi i numeri da record dell' autovelox "nascosto" di Settimo Torinese. L'impianto è posizionato lungo la S trada Statale 11, al confine con Castiglione. Sanzion ...