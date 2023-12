Officina Pasolini | la Farnesina si riprende gli spazi | “Avanti con la riqualificazione”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L’a Roma, “non perderà la possibilità di lavorare nel complesso in cui opera, ma alla fine della ristrutturazione potrà lavorare in un nuovoo più moderno e funzionale, e avrà maggiore visibilità e centralità anche grazie alladell’area”. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. Metro C a Roma, aperto il cantiere in piazza Venezia: raggiungerà laLa comunicazione dellain merito all’Lo ha specificato lain una nota, commentando le proteste di studenti e attori sollevate in relazione all’accordo siglato nel 2022 tra Regione Lazio e ministero degli Affari esteri per la cessione del complesso Ex-Civis dove si trovano uno studentato di 400 posti ...

Altre News in Rete:

Parcheggi per auto blu al posto di alloggi per studenti Nessuno tocchi Officina Pasolini, il Teatro De Filippo e l'ex studentato Civis

Una petizione per salvare l'e i 400 posti letto dello studentato che il Ministero degli Esteri vuole smantellare, per fare spazio a un parcheggio per le auto blu. L'appello, lanciato anche per voce di molti ...

Officina Pasolini, il ministero degli Esteri si riprende gli spazi: addio scuola di teatro e studentato. Al l… Repubblica Roma

Salviamo l’Officina Pasolini la Repubblica

Officina Pasolini, Frankie Hi-Nrg rilancia la petizione contro lo sfratto della Farnesina

Una petizione per salvare l’Officina Pasolini e i 400 posti letto dello studentato che il Ministero degli Esteri vuole smantellare, per fare spazio a un parcheggio per le auto blu. L’appello, lanciato ...

Tajani: «Alle Regioni candidiamo i governatori uscenti. E niente terzo mandato»

«Per le Regionali seguiremo la prassi e confermeremo i candidati uscenti». Sulle fibrillazioni che stanno agitando il centrodestra in vista del voto in Sardegna, Basilicata, ...