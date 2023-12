Odriozola svela | «Sono stato vicino all’Inter | orgoglio Qui per vincere!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023)in conferenza stampa insieme al suo allenatore Imanol Alguacil, ha parlato dell’importantissima sfida di UEFA Champions League contro l’Inter.ndo anche un retroscena riguardo il suo mancato passaggio in nerazzurro. SFIDA IMPORTANTE – Alvaroha parlato così dell’importanza della sfida di domani, avvisando l’Inter: «Siamo venuti fino a qui per vincere, vogliamo fare qualcosa di grande. Con Imanol stiamo arrivando a livelli altissimi, da fuori sembra facile, ma non è così. Tutto è frutto di un grande lavoro. Nonostante l’importanza della sfida di domani, c’è da dire che siamo già qualificati al turno successivo, che è la cosa più importante. Essere qui a giocarsi il primo posto del girone, contro l’Inter la migliore squadra d’Italia e seconda in Champions League, è qualcosa di irripetibile». MERCATO – ...