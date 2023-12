Occidental acquista CrownRock per 12 mld | accesso a pozzi Permiano

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) New York, 11 dic. (askanews) – Il gigante petroliferoha annunciato, lunedì, un accordo da 12 miliardi di dollari per l’acquisto di, la compagnia texana che possiede oltre 94.000 acri nel bacino del, l’area ricca di idrocarburi situata nella partee del Texas e nel New Mexico. Ad annunciarlo è il Wall Street Journal. Come parte dell’accordo in contanti e azioni,ha dichiarato che contrarrà 9,1 miliardi di dollari di nuovo debito, emetterà circa 1,7 miliardi di dollari di azioni ordinarie e si farà carico del debito esistente di 1,2 miliardi di dollari diha spiegato che l’acquisto aggiungerebbe circa 170.000 barili di petrolio al giorno, assieme a circa 1.700 area ancora non sfruttate. ...