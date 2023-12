Obiettivo Luna Così lo Spazio avvicina Roma e Tokyo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Osservazione terrestre, esplorazione spaziale e, soprattutto,. Questi i temi al centro del colloquio che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto con il ministro giapponese delloe la tecnologia, Sanae Takaichi, nel corso della sua visita a. Come sottolineato il ministro, esiste una “piena sintonia tra i nostri Paesi per una partnership industriale e tecnologica nel settore spaziale, anche attraverso progetti di ricerca e di sperimentazione”, aggiungendo come losi confermi “una grande occasione di sviluppo e di innovazione che intendiamo cogliere con convinzione”. Urso, inoltre, ha anche indicato che loe le sue politiche di governance saranno anche al centro delle priorità che la presidenza italiana del G7 darà al prossimo vertice in Puglia, ...

