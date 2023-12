Nuovo sciopero del trasporto pubblico il 15 dicembre | quando e perché aderiranno i lavoratori Atm a Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023)in arrivo per i mezzi pubblici. Venerdì 15i sindacati Usb Lavoro Privato, Al Cobas e Cub Trasporti hanno proclamato unodellocale a livello nazionale. A, lopotrebbe avere conseguenze sulle linee ATM dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Si tratta delloprevisto inizialmente per il 27 novembre scorso, rinviato dai sindacati dopo la riduzione di 20 ore imposta dal ministero dei Trasporti con la precettazione. Varie le ragioni alla base della protesta: per Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti loè stato proclamato “per il libero esercizio del diritto dinei servizi pubblici essenziali”, ...