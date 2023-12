Nuovi successi per Deenova con il terzo record consecutivo di vendite in Francia e vittorie strategiche in Italia | Norvegia | Nord Africa e Germania

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) MILANO, 11 dicembre 2023 /PRNewswire/, leader in soluzioni e servizi di automazione sanitaria, è lieta di ricordare il 2023 come un altro anno di straordinario successo. La società non ha solo ottenuto ildiin, ha anche trionfato in importanti gare espandendosi strategicamente in