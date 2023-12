Nuoto | l’Italia ha reso speciale l’Europeo con un’ultima giornata surreale | tra conferme e gradite novità

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La pazienza è la virtù dei forti e in un paio di occasioni ha anche rischiato di saltare la pazienza in casa Italia nei primi cinque giorni di gare quando gli ori latitavano e si percepiva un certo nervosismo, tra una squalifica e qualche prestazione al di sotto delle aspettative. Chi conosce bene le cose del, però, ha capito da subito che lagusta per la spedizione azzurra sarebbe stata l’ultima e proprio per questo non si è avventurato in bilanci prima che Jasmine Nocentini toccasse la piastra dell’ultima gara del, conquistando tra l’altro il settimo oro per. Gli azzurri, ormai, ad ogni evento alzano l’asticella. Mai avevano conquistato più di quattro ori nello stesso giorno in una grande manifestazione internazionale e a Otopeni si sono spinti fino a sei per rimettere a posto un ...