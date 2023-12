Nuoto | l’Italia farà i Mondiali a febbraio 2024 | molti big stranieri li salteranno | chi avrà ragione?

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023)c’è sempre. Le assenze di massa non fanno per la squadra azzurra diche non si vuol fare sfuggire le occasioni offerte da un calendario molto fitto ma gestibile con con l’intelligenza dimostrata anche in questi giorni da chi programma l’attività dell’Ital. Qualcuno aveva storto il naso sull’opportunità di piazzare un campionato italiano così importante in vasca lunga a ridosso dell’Europeo in vasca corta che ha coinvolto gran parte degli atleti di spicco del movimento italiano ma alla fine è andata bene così. Chi si è presentato in forma a Riccione ha ottenuto ottimi risultati (al netto delle squalifiche) anche a Otopeni e chi (Quadarella e Martinenghi su tutti) è uscito un po’ muffo dai campionati italiani per una condizione che tardava ad arrivare, ha potuto prendersi la rivincita molto importante per il morale ...