Nuoto | le carte da medaglia dell’Italia verso le Olimpiadi di Parigi Razzetti ormai tra i papabili

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Con la conclusione della prima grande manifestazione internazionale, l’Europeo di Otopeni, è ufficialmente lanciata la rincorsa ai Giochi Olimpici die la volata lunga per l’Italia inizia con ottimi auspici. Gli azzurri ripartono dalle sei medaglie in piscina di Tokyo 2021 e il sogno è quello di riuscire a tornare sul gradino più alto del podio che all’Italia manca da Rio con Gregorio Paltrinieri. Sono tante ledadegli azzurri, ad iniziare da quella forse più prestigiosa che risponde al nome di Thomas Ceccon che aandrà soprattutto per i 100 dorso, dove fu quarto a Tokyo ma poi nei Mondiali intermedi ha vinto a Budapest col record del mondo ed è stato secondo a Fukuoka. Nei 100 dorso è il più forte e bisognerà capire se resterà l’unica gara individuale. L’Italia può puntare al podio nel ...