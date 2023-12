Nucleare | Calenda a Bonelli | ' nostra posizione non di destra | leggi nostre proposte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Lanon è ladella, caro. Noi vogliamo fare le centrali nucleari della generazione esistente, non quelle portatili tipo frullatore di ventiquattresima generazione come Pichetto. Se vai sul sito di Azione trovi una presentazione con i costi dei vari scenari.+ rinnovabili e rinnovabili e basta. Trovi anche impatti su sicurezza, consumo del suolo e stoccaggio delle scorie". Così Carloreplica via twitter a Angelosecondo cui "Azione ha le stesse posizioni dellasu un tema importante come la politica energetica.spieghi dove prenderà i soldi per finanziare il costosissimo, perché i mld di euro non sono margherite ...