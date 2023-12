Nubia Z60 Ultra ci mostra il suo incredibile display con fotocamera nascosta

Altre News in Rete:

Nubia Z60 Ultra: svelato il comparto fotografico e altro

Con avanzate capacità fotografiche e caratteristiche tecniche all'avanguardia, ilUltra si prepara a sfidare i giganti del settore come realme GT5 Pro e OnePlus 12 .si appresta a fare un passo significativo nel competitivo mercato smartphone con il lancio del suo ...

Nubia recently confirmed that it will unveil the Nubia Z60 Ultra on Dec. 19 in China. The device is designed to rival the likes of the Realme GT 5 Pro, the OnePlus 12, the iQOO 12 Pro, and the Xiaomi ...

In vista della presentazione ufficiale che si terrà soltanto la prossima settimana, Nubia ha iniziato a pubblicare sui social i primi teaser per il modello Z60 Ultra, confermando alcune di quelle che ...